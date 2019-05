‘C’è posto per tutti’ nella Via dell’Amicizia di Gorla

Grande attesa a Gorla Minore per la Via dell’Amicizia, l’annuale manifestazione, prevista domenica 2 giugno, che mette al centro del paese la cooperativa sociale Gruppo Amicizia e i suoi ospiti speciali. Per un’intera giornata, tutta la comunità gorlese si stringe all’associazione, che si occupa da oltre 30 anni di persone con diversi gradi di disabilità, offrendo diversi servizi principali, il CSE, lo SFA (Servizio di Formazione alle Autonomie) e, dallo scorso anno, anche un progetto di residenzialità, collegato al progetto di regione Lombardia “Dopo di noi”.

Per tutto il giorno lungo via Battisti (la via antistante la chiesa di Gorla Minore) ci saranno stand gastronomici, musica, bancarelle e animazione: la Via dell’Amicizia permetterà ai cittadini di addentrarsi nelle attività della cooperativa, con la possibilità ad esempio di assaggiare i dolci, preparati nel laboratorio di cucina, o di assistere alle performance musicali dei ragazzi del laboratorio musicale.

Il motto della manifestazione di quest’anno è “C’è posto per tutti” e nell’immagine si vede uno dei ragazzi accanto ad una sedia: una delle attività che ha impegnato la cooperativa sociale negli ultimi tempi è infatti il rifacimento di alcune vecchie sedie. La cooperativa aveva chiesto alla comunità la disponibilità a donare delle vecchie sedie, magari non più utilizzate: dalle cantine dei gorlesi, quindi, ne sono arrivate circa un centinaio, che sono state abbellite e decorate secondo la fantasia dei ragazzi. Un motivo in più per andare a curiosare e apprezzare il risultato del loro lavoro: le sedie saranno esposte lungo la via e verranno anche messe in vendita.

“Qualche signora è già venuta a prenotare la sua sedia restaurata preferita – racconta la signora Anna Castoldi, del Gruppo Amicizia – una gran soddisfazione per i ragazzi, che si sono impegnati tanto, mettendoci tutta la loro fantasia”. L’appuntamento con tutte queste attività e con il mondo a colori della cooperativa è per domenica 2 giugno a partire dalle 11 per tutto il giorno.