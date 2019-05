Concorso “Violenza Bella e Buona”: al Cairoli premiati i vincitori

Basket, creatività e un obiettivo meritevole. Sono gli ingredienti del pomeriggio di premiazioni che si è svolto nella palestra del liceo classico di Varese Cairoli

I fondatori di Pappaluga, Davide Macchi e Cesare Carcano, hanno premiato gli studenti che hanno partecipato al contest Violenza Bella e Buona, concorso voluto per sensibilizzare i giovani, delle scuole superiori, verso un argomento così rilevante come la violenza manifestata in ogni sua forma.

Il pomeriggio è iniziato con un incontro di basket tra la selezione Vharese e la selezione Cairoli , vinta dalla Selezione Vharese, capitanata da Max Laudadio e allenata, per l’occasione, da Nicola Natali giocatore del Basket Varese.

A premiare i ragazzi, le cui opere sono state esposte all’ingresso della palestra, oltre a Max Laudadio anche il Questore Vicario di Varese Dott. Leopoldo Testa, in

rappresentanza delle forze dell’ordine e la Vice Presidente di Regione Lombardia, Francesca Brianza che ha espresso il suo supporto all’imprenditorialità innovativa e ha parlato di come per Regione Lombardia sia importante essere al fianco di realtà che come Pappaluga cercano di sensibilizzare i giovani su tematiche così importanti come bullismo e femminicidio.

Marco Ricchini, amministratore delegato di VIST ha premiato i vincitori di VBB con i prodotti e le attrezzature per lo sci che produce l’azienda leader in Italia. Elia Luini, campione olimpico del canottaggio made in Varese, ha presentato ufficialmente le 230 polo regalate da Pappaluga, in veste di sponsor, agli atleti che competeranno nella 13° Regata Internazionale Para-Rowing, organizzata dall’ASD Canottieri Gavirate, che si terrà sul Lago di Varese dal 17 al 19 Maggio.

Per i primi classificati delle categorie “Miglior grafica”, “Miglior fuori tema” e “Miglior Frase”, una somma di cinquecento euro da investire sul proprio talento e la propria passione. La serata si è conclusa con un aperitivo, preparato e servito dai ragazzi di Siloam, associazione volta al sociale che aiuta ragazzi e ragazze con disabilità nell’inserimento lavorativo in ambito alberghiero e ristorativo.

VINCITORI CONCORSO VBB:

MIGLIOR GRAFICA:

1^ classificato Giorgio Pigionatti

2^ classificato Nicolas Pllumaj

3^ classificato Tommaso Barbesino

MIGLIOR FRASE:

1^ classificato Carolina Osculati

2^ classificato Camilla Frullani

3^ classificato Mohamud Elmi

MIGLIOR FUORI TEMA:

1^ classificato IamHandie

2^ classificato Anna Elisea Cartia

3^ classificato Andrea Donadello