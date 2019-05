Condannato per pedofilia, arrestato

Reclutava ed induceva minori alla prostituzione, compiendo anche atti sessuali con infraquattordicenni.

Per queste ragioni è stato arrestato nella mattinata odierna dagli Agenti del Commissariato di Gallarate, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Palermo, un cittadino italiano di 35 anni, condannato a titolo definitivo a 9 anni di reclusione ed al pagamento della multa di 60.000 euro.

I reati per i quali è stato condannato risalgono agli anni 2013-2015. Già ristretto in custodia cautelare, in regime degli arresti domiciliari a Gallarate, lontano dai luoghi di commissione dei reati ad esso definitivamente imputati, dopo gli atti di rito, è stato associato al carcere di Busto Arsizio dove sconterà la condanna definitiva.