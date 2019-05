Controlli della colonna vertebrale agli alunni dai 6 a 14 anni

Scoliosi, cifosi, iperlordosi… sono tante le problematiche che riguardano l’anatomia dei bambini in età scolare. Ore e ore passate chini sui banchi di scuola e poca attività fisica fra una lezione e l’altra sono i complici principali di patologie a carico della colonna vertebrale che in un’età delicata come quella dello sviluppo vanno assolutamente individuate e corrette con tempestività.

Per prevenire questi disturbi, il prossimo 11 maggio l’Energy Center Villaggio Amico centro fisioterapico polifunzionale di Gerenzano offre ai bambini tra i 6 e i 14 anni un controllo gratuito della colonna vertebrale, tenuto dall’osteopata della struttura.

Diagnosi e trattamento precoce, infatti, possono risolvere i problemi posturali prima che la situazione si aggravi al punto tale da rendere difficile l’attuazione di terapie risolutive.

L’osteopata spiega Marina Indino, direttore generale area tecnica operativa e responsabile comunicazione e marketing di Villaggio Amico è uno specialista del corpo umano nella sua globalità, in grado di valutare l’impatto che ogni momento della giornata ha sulla postura dei bambini. Avendo a cuore il benessere dei nostri figli, abbiamo deciso di mettere gratuitamente a disposizione di tutte le famiglie del nostro territorio le competenze del nostro osteopata, così da contribuire all’individuazione precoce di qualsiasi disturbo possa pregiudicare la crescita sana e regolare dei nostri figli.

Le visite si terranno sabato 11 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00 presso il poliambulatorio di via Stazione 5, a Gerenzano. È necessaria la prenotazione contattando l’Energy Center Villaggio Amico allo 02.96481319, oppure tramite mail scrivendo a energycenter@villaggioamico.it.