Due denunciati per furto aggravato

Nella mattinata odierna, i carabinieri della stazione di Malnate hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese due quarantenni marocchini disoccupati, poiché ritenuti responsabili in concorso nel reato di furto aggravato.

In particolare i militari dell’Arma hanno operato presso la piattaforma ecologica comunale di Malnate in via tre Corsi dove sorprendevano i soggetti poco dopo aver sottratto è caricato sulla propria autovettura Ford Galaxy circa 100 chili di materiale ferroso, che veniva restituito agli aventi diritto.