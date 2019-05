Esce di strada, muore un uomo di 62 anni

Esce fuori strada con l’auto e si schianta: muore sul colpo un uomo di 62 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 17 maggio, in via del Gerbone a Busto Arsizio, intorno alle 8.30. Sul posto carabinieri e l’elisoccorso del 118 di Como ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. (foto di repertorio)

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi, non è escluso che l’uomo si sia sentito male mentre era alla guida e abbia perso il controllo della macchina.

(seguono aggiornamenti)