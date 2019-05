Fuochi d’artificio, tornano gli spettacoli “in vetta”

Vette d’artificio torna anche nell’estate 2019 e festeggia un primo importante traguardo, con l’attesa quinta edizione, dal 27 luglio al 14 agosto. Saranno quattro gli spettacoli targati GFG Pyro, ambientati in altrettante località montane della piemontese Val d’Ossola. Gli show di fuochi e musiche saranno quest’anno ulteriormente arricchiti da giochi di luci e – per la prima volta – da spettacoli di danza aerea acrobatica.

Uno show completo in grado di emozionare ancor di più il pubblico che ogni anno sceglie di assistere alle giornate di Vette d’artificio. Giornate e non solo serate, perché ogni sede del festival ospiterà eventi collaterali, laboratori e attività per ogni età durante tutto l’arco della giornata.

Vette d’artificio inaugurerà sabato 27 luglio alla Piana di Vigezzo, sede a oltre 1.700 metri di altitudine, affacciata sulla “valle dei pittori”; si prosegue sabato 3 agosto con un’emozionante spettacolo a Macugnaga, ai piedi della parete est del Monte Rosa; sabato 10 agosto la tappa più ad alta quota, agli oltre 2.000 metri dell’Alpe Ciamporino a San Domenico di Varzo; per il gran finale di mercoledì 14 agosto si torna in Valle Vigezzo con lo spettacolo a Santa Maria Maggiore, che lo scorso anno ha richiamato 20.000 spettatori.

Le località diventano palcoscenici naturali per spettacoli piromusicali poco impattanti e attenti all’ambiente: grazie all’esperienza di GFG Pyro, gli show, altamente emozionali e personalizzati per le singole località, sono studiati per rispettare ambienti naturali unici.

L’unica rassegna piromusicale in alta quota mai proposta in Italia fa parte del ricco cartellone del Festival di Fuochi d’Artificio coordinato dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola. Numeri importanti per questo festival: 2 nazioni, 3 regioni, 4 laghi, 9 città, oltre 350.000 spettatori ogni anno per una rassegna che nasce e vive nel territorio del Distretto Turistico dei Laghi e non solo. Il “Festival di Fuochi d’Artificio” tornerà anche nel 2019 a far brillare i cieli delle sere d’estate con 11 spettacoli proposti in cornici naturali uniche e suggestive, sempre pronto a stupire con importanti novità e numeri da record.

Tutti i dettagli del calendario prossimamente su www.distrettolaghi.it/festivaldifuochidartificio2019.