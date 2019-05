Galli confermato a Bedero: “Continuiamo il lavoro di questi 10 anni”

«Siamo molto felici di essere stati riconfermati». È così che Carlo Paolo Galli commenta la sua rielezione alla guida di Bedero Valcuvia. «Sono contento perchè la squadra darà nei prossimi anni un apporto nella gestione del comune sia nel sociale con un miglioramento delle condizioni di vita del comune sia sulle infrastrutture -spiega-. Si procede nella stessa direzione degli ultimi anni».

Questo è infatti il terzo mandato per Galli e la sua elezione non è stata una sorpresa. «Mi aspettavo un risultato positivo -rivela-. Anche perchè dall’altra parte c’era una lista con una persona molto conosciuta in paese ma formata da persone che sono fuori dall’amministrazione comunale. Io sono convinto che l’amministrazione del comune ha senso con persone nuove ma deve avere una capacità di gestione dell’ente data dall’esperienza».

Un elemento che probabilmente ha remato a suo favore. «Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e quindi il paese ci ha premiati. Ora continuiamo a portare avanti il lavoro fatto in questi anni».