Il “giro delle sette chiese”, tra monti e lago

Domenica 2 giugno, su iniziativa delle parrocchie di Pino e Tronzano, nel Luinese, si svolgerà la prima edizione del “Giro delle sette Chiese”, aperta a tutti.

Il giro delle sette chiese è un pellegrinaggio a piedi praticato già precedentemente ma formalizzato e rivitalizzato da san Filippo Neri.

L’idea di questo interessante pellegrinaggio che permetterà ai presenti di scoprire sette magnifiche chiese del nostro stupendo territorio è di don Eugenio Rossotti, sacerdote residente a Pino, già parroco di Magnago.

Ecco il programma dettagliato:

PROGRAMMA

Ore 8.45 ritrovo dei partecipanti a Zenna presso il parcheggio del campo giochi

h 9.00 visita alla chiesa di Zenna e inizio del cammin.

h 10.00 visita alla chiesa di Pino. Si prosegue per Tronzano sulla ciclabile

h 10.45 visita alla chiesa della “Scora”. Si prosegue per la parrocchiale di Tronzano

h 11.30 visita alla chiesa di S. Rocco a Tronzano. Si sale a Bassano sulla mulattiera della Costa

h 12.30 visita alla chiesa di S. Sebastiano a Bassano

Sosta per il pranzo (al sacco)

h 14.00 salita alla chiesetta della Mora e visita alla chiesa

h 15.00 proseguimento per la chiesa dell’Assunta

h 16.00 visita della chiesa e S. Messa conclusiva.

h 17.00 momento di condivisione e di festa insieme

NOTE TECNICHE

La visita di ogni chiesa prevede una breve descrizione della chiesa, una preghiera e un canto.

Il cammino si farà stando insieme e con passo lento, in modo che tutti possano partecipare. Per chi avesse difficoltà, tutte le chiese (eccetto la “Mora”) sono raggiungibili con l’auto. Le famiglie con bambini si potranno aggregare anche solo per qualche tratto.

Il cammino si farà anche in caso di pioggia (portare scarpe adeguate e keeway)

Presso le chiesa di Pino,Tronzano e Bassano, ci sarà disponibilità di servizi igienici.

Per motivi organizzativi invitiamo a segnalare la propria partecipazione direttamente a don Eugenio (+39 328 444 5144) o ad Antonio Palmieri (+39 349 399 6579)

Dopo la Messa alcune macchine accompagneranno gli autisti al parcheggio di Zenna.