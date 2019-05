Gli appuntamenti in Galleria Boragno

La Galleria Boragno di via Milano 4 è sempre più il punto di riferimento per gli appuntamenti culturali nel centro storico di Busto Arsizio, e anche nel mese di maggio sarà teatro di numerosi eventi organizzati da Bustolibri.com.

Di seguito il programma della prossima settimana.

Sabato 11 maggio alle 17 sarà inaugurata presso la Galleria Boragno la mostra personale “Labirinto cosmico” del pittore Enrico Pizzoli. Il poliedrico artista, molto conosciuto per i suoi quadri astratti e in continua evoluzione, presenterà una mostra ricca di colori e di suggestioni. In esposizione soprattutto dipinti realizzati con tecnica ad acrilico su diversi materiali, dalla tela al plexiglas. La mostra resterà aperta fino a domenica 19 maggio nei seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 16 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. L’ingresso al pubblico è libero.

Giovedì 16 maggio alle 21 una nuova serata dedicata al giallo alla Galleria Boragno, con la presentazione dei libri “Addicted” di Paolo Roversi, edito da SEM, e “Ci vuole orecchio” di Gino Vignali, pubblicato da Solferino. “Addicted” è un accattivante e labirintico thriller, ingannevole fin dall’ambientazione: un’antica masseria pugliese, tra campi e ulivi, che si trasforma nell’avveniristica clinica guidata da Rebecca Stark, in cui sette pazienti lottano contro le rispettive dipendenze e ossessioni. “Ci vuole orecchio” è invece un nuovo capitolo nella saga dell’irresistibile vicequestore Costanza Confalonieri Bonnet e della sua squadra, impegnata questa volta nella misteriosa indagine su una valigia ripescata nel mare di Rimini e contenente ossa umane.

La serata, a ingresso libero, sarà presentata dal libraio Raffaele Aiani.

Domenica 12 maggio alle 18 sarà inaugurata presso lo Spazio Arte “Carlo Farioli”, in via Silvio Pellico 15, la mostra “Come navette in un opificio 2” di Francesco Marelli. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 2 giugno, dal giovedì al sabato dalle 16.30 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. Nell’ambito dell’evento, venerdì 24 maggio alle 22 si svolgerà all’Osteria La Rava e La Fava di via Milano 4 l’incontro “Dalle fusarole a chissà dove”.