Inchiesta su FI, la Lega convoca un vertice di partito: “Ridefiniremo i rapporti locali nel centrodestra”

La risposta leghista alla notizia sulla maxi inchiesta che ha coinvolto pesantemente i vertici di Forza Italia in provincia di Varese arriva a metà pomeriggio ed è l’annuncio di un vertice straordinario per ridiscutere i rapporti a livello locale con l’alleato di centrodestra.

“A seguito delle indagini ed arresti cautelari che hanno coinvolto esponenti locali di Forza Italia, in data venerdì 10 maggio è convocato un direttivo provinciale della Lega per definire i rapporti futuri nelle amministrazioni locali di centrodestra – spiega il segretario provinciale Matteo Bianchi -. Una discussione nell’interesse del nostro movimento (che non è toccato dai provvedimenti ma con il Presidente Fontana è parte offesa) e dei cittadini rappresentati dai tanti governi locali”.