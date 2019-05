Incontri sul collocamento mirato dei disabili

Un servizio di assistenza diretto e immediato sul tema del collocamento mirato dei disabili, con le opportunità per le imprese. L’appuntamento è per giovedì 30 maggio in Camera di Commercio a Varese dove si svolgeranno incontri informativi gratuiti dedicati alle aziende che devono assumere persone con disabilità ai sensi della L. 68/99 e intendono assolvere all’obbligo attraverso la collaborazione con una cooperativa sociale di tipo B.

Ricordiamo che le aziende tra i 15 e i 35 dipendenti hanno l’obbligo di assumere un disabile, che diventano due per quelle fino a 50 lavoratori alle dipendenze. Oltre questa soglia, l’obbligo riguarda il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili, più un 1% per i famigliari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

Gli incontri di giovedì per le imprese inizieranno alle 9 ed è ancora possibile iscriversi online, direttamente sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Cooperative e imprese sociali”.