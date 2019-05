Indagini al museo “Alla scoperta di una storia speciale”

Secondo appuntamento domenica 5 maggio alle ore 15.30 con le “Indagini al museo”, le speciali visite per bambini proposte dal Museo Baroffio alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere in mostra tra animali, fiori e paesaggi che animano i quadri, le statue e i codici miniati.

“Alla scoperta di una storia speciale” il titolo dell’iniziativa pensata per festeggiare in maniera insolita tutte le mamme, nel mese mariano di maggio.

C’è una mamma in particolare che è stata raffigurata da tanti pittori che ne hanno raccontato la vita e gli episodi più importanti: si tratta di Maria, la madre di Gesù. Attraverso un coinvolgente gioco di associazioni i bambini scopriranno questa storia per poi coinvolgere ciascuno la propria mamma nel laboratorio che propone di realizzare una scatola scenica, in cui i personaggi prenderanno vita per raccontare la storia di Maria.

Attività adatta a bambini dai 5 agli 11 anni:

Il costo è di 7 € a bambino, oppure 16 € per famiglia (2 adulti + 2 bambini)

Posti limitati e prenotazione necessaria scrivendo a info@sacromontedivarese.it oppure 366 4774873 – 328 8377206.