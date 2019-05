La guida alle Elezioni Europee 2019 in un’infografica

L’appuntamento al voto si sta avvicinando e tutti noi saremo chiamati ad esprimere la nostra preferenza per le elezioni europee del 2019. È fondamentale che ciascuno di noi arrivi preparato al momento del voto, per questo è bene informarsi prima di questo importante appuntamento.

Per venire incontro a tutti coloro che saranno chiamati a votare e per far sì che tutti abbiano le informazioni necessarie per esprimere la propria preferenza con consapevolezza, l’Università online Niccolò Cusano ha deciso di realizzare un’infografica per le elezioni europee 2019. L’infografica raccoglie tutto quello che bisognerebbe sapere prima di esprimere il proprio voto e si presenta come lo strumento di approfondimento ideale sia per i giovani che per gli adulti.

Perché votare è importante?

Le elezioni europee sono un appuntamento importante per diverse ragioni. In primo luogo, all’Europarlamento viene affidato il compito e viene dato il potere di controllare le leggi da applicare a livello comunitario. Si tratta di leggi che dovranno poi essere recepite ed applicate a livello nazionale da tutti gli stati membri e dunque le scelte del parlamento europeo riguardano ciascuno di noi.

Al parlamento europeo viene affidato anche il compito di scegliere il presidente della commissione europea. Chi ricoprirà questo ruolo si troverà a dirigere l’organo esecutivo della nostra comunità ed avrà un grande potere ed una grande responsabilità.

Votare è importante anche perché sarà il parlamento europeo a stabilire come i fondi comunitari dovranno essere distribuiti e per quali progetti dovranno essere impiegati. Dal momento che i fondi dell’unione europea provengono da tutti i cittadini dei diversi paesi membri, di fatto l’europarlamento stabilisce come investire il nostro denaro.

Cosa mostra l’infografica?

Nell’infografica realizzata da Unicusano per le elezioni europee del 2019 sono presentate tutte le informazioni essenziali da conoscere per votare con consapevolezza. Sono elencati innanzitutto gli eurogruppi che concorrono e per ciascuno di essi viene offerta una descrizione. Nel complesso sono nove gli eurogruppi presenti, anche se quello del Movimento 5 Stelle non può essere considerato un vero e proprio eurogruppo, dal momento che per ora non è riuscito a soddisfare la condizione minima richiesta, ovvero riunire almeno sette partiti di sette paesi diversi.

Dall’infografica è possibile poi scoprire come varia il numero degli eurodeputati che ogni stato membro elegge. La variazione si è resa necessaria dopo la scelta della Gran Bretagna di uscire dalla comunità, quindi con la Brexit alcuni paesi hanno acquisito il diritto di eleggere un numero maggiore di deputati a livello europeo. Per quanto riguarda l’Italia, il nostro paese eleggerà 3 eurodeputati in più, per un totale di 76 deputati.

L’agenda del cittadino

E’ stata offerta la possibilità ai cittadini europei di formulare per tre mesi delle proposte. Due milioni di cittadini hanno risposto e nel complesso sono state inviate 30mila proposte, le quali sono andate ai voti. Le dieci proposte più votate sono state inserite in quella che è stata definita l’Agenda del Cittadino.

Nell’Agenda si trova anche la proposta dell’Italia, che è quella di vietare a tutti coloro che hanno commesso dei reati di candidarsi per ricoprire delle cariche pubbliche. Se questa proposta verrà messa in atto dovrà essere applicata da tutti gli stati membri.