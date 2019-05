La Scuola di psicomotricità relazionale si presenta

La giornata di Open Day della Scuola di Formazione in psicomotricità relazionale di Varese avrà una madrina d’eccezione: l’attrice e narratrice Betty Colombo che parteciperà all’evento presentando il suo primo libro “Vado via!”.

L’appuntamento è per sabato 18 Maggio dalle 17.30 alla Somsart di Comerio. Durante il pomeriggio insegnanti ed alunni accoglieranno i partecipanti offrendo informazioni e testimonianze per presentare la scuola, i suoi metodi, principi ed obiettivi.

L’ingresso è per tutti gratuito ma è richiesta gentile prenotazione scrivendo a psicomotricitarelazione@gmail.com.