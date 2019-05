Laboratori green e camminata di Leonardo nel weekend a Busto

Nell’ambito della Primavera in Fiore, iniziativa dedicata alla nuova stagione organizzata dall’Assessorato al verde e marketing in collaborazione con varie realtà del territorio, sabato 4 maggio alla Baitina del Parco Altomilanese dalle ore 15.00 alle ore 18.00 l’Istituto Comprensivo Galilei, che è una Green School della Provincia di Varese, (scuole medie Galilei e Parini, scuola primaria Ada Negri, scuole dell’infanzia Soglian e Speranza), proporrà laboratori gratuiti per bambini e ragazzi finalizzati a sensibilizzare i più giovani sull’importanza della biodiversità per l’equilibrio dell’ecosistema.

I laboratori suggeriranno semplici azioni che ciascuno può compiere per tutelare la biodiversità, come la semina di fiori in grado di attirare gli insetti impollinatori, la realizzazione di hotel per insetti utili (coccinelle), la costruzione di nidi e mangiatoie per uccelli, l’osservazione e riconoscimento di alcune essenze presenti nel parco. Tutti i laboratori saranno realizzati con materiali di riciclo.

Primavera in fiore è anche promozione dei cammini turistici e di fede che interessano il territorio, la via Francisca del Lucomagno e il Cammino di Sant’Agostino. Domenica 5 maggio alle 13.00 circa una piazza santa Maria fiorita accoglierà i “pellegrini” che parteciperanno alla camminata Volandia–Busto Arsizio organizzata dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino, nella speciale edizione dedicata a Leonardo, in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte.

A oggi sono circa 130 gli iscritti alla camminata che partiranno appunto da Volandia alle 10, dopo una breve visita guidata in cui sarà ricordata la passione di Leonardo per il volo. A legare ulteriormente l’iniziativa con il genio leonardesco c’è anche il Santuario di Santa Maria in Piazza con la sua matrice progettuale legata a Donato Bramante, grande amico e collaboratore di Leonardo nel suo primo periodo di permanenza milanese. Circa la metà dei pellegrini si sposterà poi al museo del tessile per il pranzo organizzato dall’Associazione Bianca Garavaglia in occasione della Corsa della Speranza.

Una sinergia tra eventi molto significativa, promossa dall’assessore Magugliani che sarà presente in piazza santa Maria per dare il benvenuto ai pellegrini.