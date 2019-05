L’Auser cerca volontari per accompagnare in auto gli anziani

L’associazione Auser onlus di Arcisate cerca volontari per l’accompagnamento protetto (e assicurato) in auto verso strutture sanitarie dei tanti anziani (ma non solo) che ne hanno bisogno.

Il servizio viene effettuato con auto dell’associazione.

«Le cose da fare sono tante – spiegano i responsabili dell’associazione – e c’è posto davvero per tutti. Chiediamo a chi può di regalarci anche solo mezza giornata del proprio tempo, per scoprire come basta poco per sentirsi utili agli altri».

Auser di Arcisate è una associazione di promozione sociale e volontariato, si adopera per favorire l’invecchiamento attivo delle persone anziane contribuendo a far crescere il ruolo degli anziani nella nostra società: «L’associazione si rivolge principalmente agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità e culture diverse. Auser non opera per gli anziani, ma con gli anziani, per renderli il più possibile protagonisti della realizzazione dei loro bisogni».

Per informazioni e contatti rivolgersi alla sede di via Piave 11, o telefonare al numero 0332 856804