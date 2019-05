Le “fiabe dei motociclisti” sbarcano a Varese per fare del bene

Tra le varie serate organizzate in questi mesi da Cafe Racer Varese, “comunità” di appassionati motociclisti locali, quella in programma giovedì 9 maggio spiccherà per il suo risvolto particolare. Al primo piano del ristorante “Spitz” di viale Valganna sarà infatti ospite Ernest Pozzali, autore del libro “Le fiabe dei motociclisti” illustrato da Giorgio Serra “Matitaccia” e realizzato con uno scopo ben preciso, quello cioè di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di giochi o all’organizzazione di iniziative a favore dei bambini ricoverati in ospedale.

L’appuntamento varesino con Pozzali sarà mirato ad aiutare i progetti di una realtà molto conosciuta in città, il Comitato Maria Letizia Verga, la Onlus che da 40 anni si occupa di sostenere gli studi e la cura delle leucemie dei bambini. Nel corso della serata (ore 21) quindi, verrà effettuata una raccolta fondi con questo scopo.

Pozzali presenterà al pubblico i suoi libri (nel quale compaiono anche personaggi reali del mondo dei motori, dal mitico costruttore “Pep” Pattoni ai piloti come Giancarlo Falappa, Hubert Auriol o Kiara Fontanesi e tanti altri ancora). E poi racconterà le iniziative portate avanti nel corso di questi anni: Ernest e i suoi amici hanno per esempio portato nelle corsie dei reparti pediatrici alcune moto elettriche su cui accompagnare i bimbi ricoverati, oppure hanno contribuito a installare postazioni di videogiochi nelle sale comuni degli ospedali. Una scelta – Pozzali la spiegherà allo “Spitz” – dovuta al fatto che spesso i piccoli pazienti sono così debilitati da non potersi permettere una attività fisica, neppure durante i lunghi periodi di ricovero. E questo tipo di giochi regala loro qualche ora di svago tra una cura e l’altra.