Le novità del Museo Bodini tra appuntamenti e collaborazioni

Nell’ambito della mostra “Sguardi sulla ceramica. Tempi e materia”, inaugurata in occasione de La Giornata della Ceramica, IV Giornata delle arti artigiane, domenica 19 maggio alle ore 18.00 viene proposta una visita guidata all’esposizione e al Museo Civico Floriano Bodini, a cui seguirà un brindisi insieme. Il costo è di 5euro a partecipante, Prenotazione obbligatoria (info@museobodini.it – tel. 3397596939).

Il prossimo appuntamento in programma è mercoledì 22 maggio alle ore 17.00 viene organizzato un incontro per presentare la proposta didattica del Museo Civico Floriano Bodini. In tale occasione verranno forniti i programmi didattici per il prossimo a.s. 2019/2020 e le informazioni necessarie per la visita al Museo. Info: didattica.museobodini@gmail.com