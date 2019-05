Liberi tutti: giochi e divertimento alla Schiranna

Tanti giochi da vivere in riva al Lago al motto di “Liberi tutti!” la manifestazione per bambini promossa per il terzo anno consecutivo dall’Associazione Articolo 3 alla Schiranna, in collaborazione con i giostrai di Zanzilandia e il Comune di Varese.

L’appuntamento è per il pomeriggio di venerdì 24 maggio al Parco Zanzi dove, dalle ore 15 alle 18, tutti i bambini potranno giocare liberamente con i laboratori e le attrattive organizzate per l’occasione e sulle giostre del parco, liberamente accessibili per tutto il pomeriggio, grazie a un contributo volontario che sarà interamente destinato all’associazione “Articolo 3 Varese” per i suoi progetti di inclusione e sostegno dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

“L’idea di questa festa è nata spontaneamente frequentando le giostre con i nostri bambini che qui trovano sempre accoglienza e divertimento – racconta Emanuela Romeo, presidente di Articolo 3 Varese – ci piaceva l’idea di creare insieme un pomeriggio di giochi dove tutti i bambini possano divertirsi insieme e magari avere la possibilità di stringere nuove amicizie“.

Tra i laboratori proposti per l’occasione c’è “Ascolta i miei passi”, un laboratorio di Lung Ta, le tipiche bandierine tibetane, a cura dell’associazione l’Ortica, dimostrazione di Pet therapy con Mordy e Gimy di Manuela Margutti e Costanza Silbernagl. E poi il truccabimbi di Clarabella, l’intrattenimento di Max Panachia, i giochi di Parkilandia e la presenza di Carabinieri in uniforme storica, con dimostrazioni dei Vigili del Fuoco.