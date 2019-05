L’Open Day di torrentismo con il Cai

La montagna per il CAI è intesa come una serie di attività in cui la conoscenza dell’ambiente di dove troviamo ci permette la frequentazione in sicurezza e consapevolezza, oltre alle belle escursioni o alle scalate di pareti la montagna offre anche altri paesaggi unici per la loro bellezza che sono stati creati dallo scorrere millenario dei corsi d’acqua i torrenti.

Grazie al proprio organico di istruttori della Scuola Nazionale CAI di Torrentismo il Gruppo Grotte Torrentismo della sezione CAI di Gallarate propone per domenica 19 maggio una giornata aperta a chiunque voglia provare questa affascinante esperienza per sperimentare il fascino del Torrentismo. Seguendo il corso del fiume nel suo tratto montano, verso il basso, questa specialità rivela al comune sguardo il percorso dell’acqua che, insinuandosi tra le pieghe delle valli, ci conduce nell’esplorazione di paesaggi selvaggi di rara bellezza offrendoci la visione di cascate, vasche d’acqua cristallina, forre ombrose e scavernamenti. Tutto questo per mezzo di una progressione che, alternando tuffi a calate emozionanti, attraversa ambientazioni naturalistiche difficilmente penetrabili e visibili in altro modo.

La giornata è propedeutica anche per il successivo corso sezionale di torrentismo che si terrà a partire dal giovedì 6 giugno.

Per iscrizioni ed informazioni sezione CAI Gallarate – Via Olona 37 il martedì sera dalle 21,30 alle 23,00

Le iscrizioni si chiudono il 14 maggio. Chi non è socio CAI il contributo di partecipazione e di €. 25 euro: l’importo è comprensivo di noleggio muta da sub, casco di protezione, imbracatura completa ed assicurazione obbligatoria CAI.

L’open day prevede ovviamente un’uscita pratica: l’ubicazione del torrente che sarà comunque di facile percorrenza verrà decisa in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo in riferimento alla portata d’acqua dello stesso.