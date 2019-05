Lucciole e pipistrelli, alla scoperta della Boza

Tornano a Cassano Magnago gli “Eventi Natura” .

La proposta dell’amministrazione comunale, alla cui organizzazione hanno collaborato il locale Circolo di Legambiente “Il presidio”, l’associazione Biologia Marina e il Gruppo Insubrico di Ornitologia (G.I.O.), si propone di far conoscere gli aspetti naturalistici dell’Oasi Boza e più in generale del territorio varesino.



Ci saranno le “classiche” uscite alla scoperta delle lucciole e dei pipistrelli che si terranno presso l’Oasi Boza in via Meucci, rispettivamente venerdì 7 giugno e venerdì 13 settembre. Ma sono anche previsti «due appuntamenti nella prestigiosa Villa Oliva dove saranno esposte, a partire da sabato 1 giugno, tre mostre con suggestive foto naturalistiche, e dove si terrà venerdì 14 giugno, la presentazione del nuovo libro del G.I.O. dedicato ai picchi presenti in provincia di Varese».

Tutti i dettagli e gli orari di apertura delle mostre sono consultabili sul sito del comune di Cassano Magnago e delle tre associazioni. Per gli eventi che si terranno all’Oasi Boza è necessario indossare calzature adeguate e portare con se una torcia elettrica.