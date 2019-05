Notebook: guida alla scelta del modello migliore

Il notebook è ormai uno strumento indispensabile per moltissime persone perché è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: da quelle basilari a quelli professionali. Questi pc portatili sono sicuramente comodissimi e permettono di avere la tecnologia sempre a portata di mano perché risultano leggeri e pratici da trasportare ovunque. Naturalmente però la gamma in commercio è davvero ampia e trovare il modello perfetto per le proprio esigenze può rivelarsi molto complicato. Di positivo c’è che rispetto al passato oggi possiamo acquistare un buon notebook senza spendere cifre esagerate, a patto però che ci accontentiamo di prestazioni di livello medio. Se abbiamo bisogno di una macchina particolarmente efficiente, dobbiamo per forza di cose orientarci su modelli più costosi. Abbiamo però la possibilità anche di arricchire il nostro notebook cambiando il disco rigido o ampliando la memoria interna con una scheda sd. Per scoprire nel dettaglio questi piccoli trucchi vi consigliamo di visitare DavinciTech.it il tech blog di riferimento in cui è possibile trovare una miriade di informazioni utilissime.

Migliori notebook per tutti i budget

Vediamo adesso quali sono i migliori notebook attualmente in commercio: i più consigliati per ogni budget, in grado di garantire buone prestazioni.

Acer Swift 3: il miglior notebook economico

Se non volete spendere una fortuna e anzi vi piacerebbe rimanere su notebook economici, il migliore in assoluto è l’Acer Swift 3 che offre un’ottima qualità anche se naturalmente non possiamo pretendere prestazioni da top di gamma. Possiamo portare a casa questo notebook ad un prezzo davvero basso: solamente 240 euro ed il marchio Acer è già una garanzia. Dotato di uno schermo da 14 pollici e laptop molto sottile, questo modello ha una memoria RAM di 8 Gigabyte e una scheda grafica integrata Intel HD Graphics che è molto buona per un notebook economico. Sicuramente da prendere in considerazione!

Hp 17-bs003nl: il miglior notebook di fascia medio-bassa

Un altro notebook che merita di essere preso in considerazione è l’HP 17-bs003nl che possiamo portare a casa oggi con meno di 400 euro. Quello che spicca subito è il design moderno ed accattivante, ma anche le prestazioni non deludono. Lo schermo da 17 pollici è retroilluminato mentre il processore è un ottimo Intel Core i5-7200U. Questo modello è dotato di una RAM da 8 Gigabyte e di una scheda grafica eccellente, come tutti gli HP.

Asus VivoBook Pro: il miglior notebook di fascia media

Se siete disposti a spendere qualcosina di più pur rimanendo all’interno di un budget più che accessibile vi consigliamo di prendere in considerazione anche l’Asus VivoBook Pro perché merita proprio in fatto di prestazioni. Dotato di uno schermo Full HD da 17 pollici, questo modello è l’idedale per chi ha bisogno di una macchina potente anche dal punto di vista grafico. La scheda NVIDIA Ge-Force GTX 1050 M è infatti eccellente e rende questo pc un vero e proprio gioiellino. Il suo prezzo è leggermente più alto dei modelli che abbiamo appena visto ma non eccessivo: lo possiamo portare a casa a meno di 600 euro.