Operai irregolari in cantiere, multato il titolare

Lavoravano in nero alla costruzione di una palazzina residenziale in centro a Gallarate. Nei guai il titolare dell’impresa edile, a causa delle irregolarità di carattere amministrativo e penale riscontrate dalla polizia locale cittadina e dall’Ispettorato del lavoro di Varese.

L’imprenditore è stato sanzionato con un’ammenda”di 7.200 euro per la violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (legge 81). La stessa legge prevede uno “sconto” nel caso in cui vengano assunti i dipendenti irregolari, opportunità della quale il titolare dell’impresa si è avvalso, facendo firmare un regolare contratto ai due operai (un italiano e un tunisino) fino alla chiusura del cantiere. Non avesse assunto i due muratori, l’importo della sanzione avrebbe raggiunto una cifra più elevata.

L’ispezione avvenuta nella giornata di ieri, è partita dalla segnalazione di un cittadino, allarmato dalla scarsa professionalità di alcuni operai che lo hanno indotto a pensare che non si trattasse di personale specializzato nel settore edile. Dubbio confermato al termine del controllo effettuato dagli agenti del comando di via Ferraris e dagli ispettori varesini.