In piazza anche oggi per “salvare il mondo”

Sono circa 250 i ragazzi che hanno preso parte al secondo sciopero mondiale per il clima. Partiti da piazza Repubblica, hanno raggiunto piazza Monte Grappa e lì hanno mostrato i loro cartelli e spiegato il senso della manifestazione.

Gli attivisti di Fridays for Future sono molto presenti anche a Varese e ogni venerdì si ritrovano in piazza Montegrappa per portare avanti le ragioni di una richiesta di intervento per il salvataggio del clima e del pianeta.

In occasione dell’appuntamento del 24 maggio il movimento a Varese ha dato appuntamento a giovani, studenti e cittadini per discutere, insieme ad esperti del settore, l’importanza di fare qualcosa per ridurre il riscaldamento globale. (QUI LA PAGINA FACEBOOK DELL’EVENTO)

Gli organizzatori hanno invitato a portare un cartellone con un slogan personale per il salvataggio del clima, così come quelli che fin dall’inizio dell’impegno di Greta Thunberg hanno caratterizzato la protesta.