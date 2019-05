Polizia scientifica in piazza

La poliai di stato in occasione della festività di “San Vittore” santo patrono della città di Varese, sarà presente dalle ore 9 del prossimo 8 maggio in piazza Monte Grappa con mezzi e attrezzature in uso alla polizia scientifica.

Saranno presentate le tecnologie e le procedure operative finalizzate alla cristallizzazione della scena del crimine con possibilità di visita al “Moving Lab”.

All’iniziativa parteciperanno anche le unità cinofile oltre agli operatori della polizia stradale che illustreranno i macchinari utilizzati per gli accertamenti di alcune infrazioni del codice della strada. La manifestazione proseguirà anche giovedì prossimo, 9 maggio con un momento di incontro con alcune scolaresche cittadine.