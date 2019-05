Pro Patria a Carrara per i playoff. Javorcic: «Sarà una bella partita»

La Pro Patria si prepara a giocare, a distanza di 10 anni, un gara di playoff per l’accesso alla Serie B. Nella stagione 2008/2009 i sogni di grandezza dei tigrotti si sono infranti contro il Padova, dopo una cavalcata epica fino alla finale.

Il match contro la Carrarese di domenica 12 maggio (ore 16.30 stadio “dei Marmi” di Carrara) può essere la prima pietra sulla quale costruire un percorso analogo, anche perché le parole del direttore sportivo Sandro Turotti sanno di lungimiranza: «Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza».

La conferenza stampa alla vigilia di una partita così importante si trasforma in un’occasione per ricapitolare quanto fatto fin qui dalla società, in simbiosi con un gruppo di giocatori alla base del quale stanno le parole continuità e consapevolezza: «Quando arrivai qui – continua Turotti – trovai una situazione difficile ma ero fortemente motivato. Da allora la società continua a fare passi avanti, così come la squadra che ha saputo regalare queste emozioni ai tifosi e alla presidente. Siamo un gruppo che si è consolidato con il tempo e che ha trovato una continuità positiva nelle scelte. Possiamo dire che tra le dieci squadre che si giocheranno questi playoff siamo quella che centra di meno, per budget e rosa, a sottolineare un lavoro quotidiano di alto valore».

La palla passa poi a mister Ivan Javorcic, vero architetto di questo miracolo sportivo, che da quando è arrivato a Busto Arsizio ha saputo mettere a disposizione della società una cultura calcistica in grado di far fare un salto mentale determinante: «Domani sarà una bella partita da vedere, siamo squadre partite con ambizioni diverse che adesso si trovano in campo con la stessa voglia di vincere. La nostra filosofia ci ha permesso di di costruire una consapevolezza di gruppo che è stata capace di prevaricare le singole qualità individuali. Eravamo curiosi della categoria, adesso lo siamo altrettanto nei confronti dei playoff: ci siamo preparati per una partita dura, ci andiamo consapevoli di poter essere competitivi. Le qualità che abbiamo sviluppato arrivano da un grande lavoro quotidiano, non solo prettamente tecnico ma fatto anche di relazioni. Sarà fondamentale essere noi stessi, e saper leggere una partita piena di periodi e sfumature».

Per quanto riguarda la formazione, il croato alza la consueta cortina di fumo, anche perché, nonostante vari acciacchi (Colombo rientrato oggi, a cui si sommano i fastidi patiti da Sané, Lombardoni e Molnar), sono tutti a disposizione. Ora non resta che aspettare le 16:30 di domani, per vedere se ancora una volta il cuore della Pro Patria sarà più grande delle difficoltà.

