Prove di dialogo tra generazioni alla Ubik

Grande partecipazione ieri pomeriggio, domenica 5 maggio, alla libreria Ubik di Varese, dove é stato presentato il libro “Ascolto via al dialogo” scritto dal giudice della Corte di Cassazione Adriano Patti.

Dopo l’introduzione ad opera di Marina Lazzari, l’autore ha dialogato con studentesse e studenti dell’Isis Città di Luino – Carlo Volonté accompagnati dalle professoresse Filomena Parente e Antonella Sonnessa.

Le studentesse Beatrice Rampinelli, Elisa Mezzadri, Elena Volpato e Elisa Pepé hanno stimolato lo scrittore ad approfondire, a beneficio del pubblico presente, alcune tematiche che le avevano particolarmente interessate: dalla esplorazione prima di tutto di se stessi, alla fatica dell’ascolto che ha bisogno di tempi e modi accurati, soprattutto in una società dove tutti vogliono comunicare ma pochi sanno ascoltare e dialogare.

Moltissimi gli spunti di riflessione apportati dagli studenti che hanno instaurato da subito con l’autore un dibattito autentico e sincero. «O decidiamo di tornare a parlarci dopo esserci ascoltati, o non sapremo più camminare insieme, né come civiltà, né come cultura».

L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto “Giovani pensatori – Legalità come prassi” coordinato dal Professor Fabio Minazzi dell’Insubria di Varese e dalla professoressa Stefania Barile, presidente della Commissione Legalità.

L’incontro ha aperto una nuova prospettiva e la collaborazione con il dottor Patti proseguirà: gli studenti lo hanno infatti invitato a recarsi presso il loro istituto a Luino il prossimo anno scolastico per continuare a “dialogare” insieme.