Una serata col Pimpa: tanti sorrisi e qualche lacrima

Tanti sorrisi. E qualche lacrima. Perché quando si parla di guerra e si capisce cosa vuol dire perdere tutto, le lacrime scendono.

Galleria fotografica Una serata col Pimpa 4 di 8

Questo è il Pimpa: portare il sorriso dove i sorrisi non ci sono più e farlo verso i bambini, vittime innocenti della follia umana.

Marco Rodari – Il Pimpa – ha raccontato le sue esperienze in Gaza e in Iraq, con semplicità, parlando sia ai tanti bambini presenti in sala, sia agli adulti, tutti in fragoroso silenzio ad ascoltare.

Accompagnato dalle immagini raccolte a Mosul, a Bagdad e nelle diverse zone di devastazione dove coraggiosamente si dedica alla sua missione, ci spiega che la guerra non si dimentica mai, che il ricordo delle bombe ti rimane anche nelle notte tranquille in Italia, che le bombe intelligenti, forse esistono, ma le guerre intelligenti non lo sono mai.

Ecco, in più di un’ora di racconto, alternato da qualcuno dei suoi giochi di magia, adesso sappiamo meglio chi è quel “ragazzo” che da qualche anno porta il teatro nelle scuole di Biandronno, coinvolgendo con un entusiasmo contagioso, che ora meglio si spiega, tutti i nostri ragazzi.

La serata ha permesso di raccogliere oltre 340€ di offerte, che sono state interamente devolute all’associazione “Per far sorridere il cielo” e verranno utilizzate per aiutare i bimbi di Gaza con cibo, medicinali, corredo scolastico e tutto quello che serve per garantire un’infanzia dignitosa.

(a cura di Giancarlo Panella)