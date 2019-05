Si ribalta vicino alla ferrovia, ferita una giovane

Oggi, domenica 19 maggio, alle ore 13:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Gallarate, in via dei Mille, per incidente stradale in cui è rimasto ferita una giovane di 19 anni. Per cause ancora in fase di accertamento la conducente dell’autovettura (una Fiat 500 X) ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi fuori dalla sede stradale nei pressi di una linea ferroviaria. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. A titolo precauzionale è stato disposto il rallentamento dei convogli ferroviari in transito, fino al termine delle operazioni.

