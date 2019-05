Si è spento Stefano Antonelli, padre del sindaco Emanuele

Si è spento ieri, giovedì, all’età di 92 anni Stefano Antonelli, padre dell’attuale sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli. Fondatore dello studio Antonelli, era tra i commercialisti più anziani della città. Da un paio di mesi, però, le sue condizioni di salute erano peggiorante fino a portarlo ad un lungo ricovero in ospedale dove è stato accompagnato dai figli Roberto ed Emanuele e dai nipoti.

Così racconta gli ultimi giorni prima del decesso il sindaco: «È stato lucido fino alla fine, ha lavorato fino a pochi mesi fa. Due mesi fa è entrato in ufficio con le sue gambe, camminava molto e ogni giorno faceva 4-5 km in giro per Busto. Non voleva che facessi il sindaco ma sotto sotto ci teneva tantissimo e mi ha aiutato moltissimo in campagna elettorale».

Le esequie si svolgeranno sabato 18 maggio nella basilicadi San Giovanni alle 15,15.