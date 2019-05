Il sindacato apprezza le relazioni di Comerio e Grassi

All’assemblea generale dell’Unione industriali di Varese c’erano, come da tradizione, anche i sindacati. Da sempre le relazioni industriali sul territorio sono considerate un modello virtuoso che ha permesso di affrontare e superare la recente crisi economica. Il giudizio di Umberto Colombo, segretario della Cgil, Antonio Massafra, segretario della Uil, e Roberto Pagano della Cisl dei laghi è più che positivo.

I segretari dei sindacati varesini, oltre alla relazione dell’ormai ex presidente di Univa, Riccardo Comerio, e del nuovo presidente Roberto Grassi, hanno apprezzato il richiamo fatto alla politica per avviare una politica di investimenti per il Paese.