Supersport: De Rosa riporta sul podio la MV Agusta

In un fine settimana segnato dalla – in parte clamorosa – cancellazione della Gara2 del mondiale Superbike, a causa della pista di Imola allagata dalla pioggia, c’è spazio per un sorriso in casa MV Agusta.

Nella gara valida per il mondiale Supersport infatti, Raffaele De Rosa (foto in alto di Fabio Averna) ha colto il secondo podio stagionale in sella a una F3 varesina. Il pilota napoletano, già secondo in Spagna, ha chiuso al terzo posto la prova imolese alle spalle delle due Yamaha del team Bardhal affidate all’austriaco Krummenhacher e al ravennate Caricasulo. A punti anche la seconda MV gestita dal Reparto Corse della Schiranna, quella di Federico Fuligni, che ha terminato la gara in 14a posizione.

Con i 16 punti guadagnati a Imola, De Rosa sale a quota 47 e si porta al quinto posto di una classifica iridata Supersport che vede al comando proprio Krummenacher e Caricasulo, rispettivamente a quota 115 e 93 punti. Terzo il francese Cluzel (sempre su Yamaha) a 78, quarto il giapponese Okubo sulla prima delle Kawasaki, a quota 50.

La cancellazione di ogni gara al pomeriggio di domenica ha fermato anche le moto del team varesino ParkinGo impegnato nella SuperSport 300 con tre piloti. Uno di essi, lo spagnolo Manuel Gonzalez, è leader del campionato e resta tale visto l’annullamento della prova di Imola. Un peccato anche per Filippo Rovelli e Tom Edwards, pronti a colpire in gara dopo una vigilia in crescendo.