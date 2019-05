“Una tira l’altra…una salva l’altra”: 7° compleanno di Rete Rosa

In occasione dell’anniversario della fondazione del Centro Antiviolenza di Saronno avvenuto nel giugno 2012, l’Associazione Rete Rosa Onlus con il Patrocinio del Comune di Saronno, promuove un evento di sensibilizzazione a sostegno dei percorsi di ascolto, accoglienza e assistenza che il Centro attua in favore delle donne vittime di violenza.

Ciliegie per tutti sabato 1 giugno a Saronno in Piazza Libertà (lato fontana) dalle ore 14.30 alle ore 19.30. Rete Rosa nell’accompagnamento alle donne vittime di maltrattamento rappresenta una realtà consolidata, centrale non solo per Saronno, ma anche per il territorio circostante. Nel corso degli ultimi 7 anni ha ricevuto il sostegno di molti, ma oggi sente ancora più forte la necessità di coinvolgere la cittadinanza tutta nel contrasto a questa tematica così dolorosa.

Le volontarie e le professioniste del Centro Antiviolenza si alterneranno al gazebo per proporre materiale informativo e offrire cestini di ciliegie sulla base di libere donazioni ad offerta minima. La raccolta fondi sarà accompagnata dallo slogan “una tira l’altra…una salva l’altra” perché contro la violenza sulle donne ognuno può far rete insieme al Centro Territoriale Antiviolenza.