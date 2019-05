Tutti a tavola in via Veratti per sostenere Amico Fragile Onlus

Nata ufficialmente nel 2010, l’associazione no profit Amico Fragile Onlus opera dal giorno della sua costituzione per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, in particolare per l’assistenza e la tutela della donna vittima di qualunque forma di violenza di genere.

Donne, medici e imprenditrici, hanno deciso di unire le forze e, con il supporto tecnico-scientifico del professor Tavani, hanno costruito una rete di assistenza sempre più strutturata, sino ad arrivare al 1 marzo 2018 ad attivare e gestire il “Centro Antiviolenza Dico_Donna” c/o l’ASST sette Laghi con lo scopo di aiutare e tutelare la donna vittima di violenza sia nel percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza ( Padiglione 13 dell’Ospedale di Circolo) sia nel momento dell’emergenza del reato ( Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo e dell’Ospedale F .Del Ponte).

Alle donne vittima di maltrattamento e di violenza sessuale viene offerto ascolto e supporto psicologico, psicopedagogico e legale ed un percorso protetto verso i servizi della rete territoriale e nel cammino per il recupero dell’autonomia abitativa e lavorativa”.

Operano 10 psicologhe reperibili h24 con i medici del pronto soccorso e con il medico legale secondo protocolli operativi concordati con la Direzione Ospedaliera e la Procura Generale.

E’ proprio Amico Fragile Onlus che le organizzatrici del Gran Galà Veratti hanno deciso di sostenere con la serata benefica che si terrà il 30 giugno: « È stata una bella sorpresa per noi – ha commentato la professoressa Colombo – siamo state contattate da Juanita Lorenzon, Luciana Chiaravalli, Alessandra Cellini, che hanno spiegato il loro scopo solidale. Per noi è un importante segnale, la conferma del grande cuore di Varese che batte forte davanti a iniziative di solidarietà. Noi siamo un’associazione che lavora grazie al sostegno di tanti varesini. I contributi pubblici sono davvero residuali ma il cuore della gente è generoso».

Da marzo 2018, sono 150 le donne che si sono rivolte al Centro antiviolenza di Amico Fragile Dico_Donna: « Quando abbiamo deciso di unire le nostre forze per costituire l’associazione le violenze di genere non erano ancora un tema così drammaticamente sentito. Abbiamo anticipato i tempi intercettando un bisogno che diventa sempre più grave»

Il ricavato del Gala Veratti sarà dunque devoluto interamente, una volta coperte le spese, a quest’azione di sostegno e di tutela di chi subisce violenza ed ha bisogno di un “Amico”.

I biglietti per la serata sono acquistabili online su eventbrite oppure nei seguenti ticket point:

Buosi Gelato – Via Veratti 12, Varese,

Cellini Fiori – Via Veratti 11, Varese,

La Convenienza – Via Veratti 7, Varese

Amico Fragile Onlus

Sede legale: Via Lazio 32 – 21100 Varese

Centro antiviolenza: Amico Fragile Dico_Donna

c/o Ospedale di Circolo ASST Sette Laghi – Padiglione 13 – Via lazio – 21100 Varese

Tel: +39 0332278427