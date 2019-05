Via Veratti si mette in ghingheri per una serata mondana

«Riaccendiamo le luci del salotto bello cittadino». È l’obiettivo ambizioso che tre commercianti di via Veratti propongono per riportare un po’ di mondanità nel cuore di Varese.

« Siamo tutte e tre negozianti di seconda o terza generazione – spiega Juanita Lorenzon di Buosi Gelato – Nei nostri ricordi di gioventù, il centro era bello da vivere perché si incontrava tanta gente. Era davvero un cuore pulsante per tutta la comunità. Negli ultimi anni, quello smalto non c’è più. Si è perso il gusto del “fare le vasche”, dell’incontro, del sedersi sulle panchine di piazza Monte Grappa a chiacchierare. Non dico che non si faccia, ma è diverso. È tutto un po’ … spento».

Da questa considerazione, emersa tra un discorso e l’altro tra vicine di “negozio” diventate amiche, è nata l’idea di accendere le luci della ribalta in via Veratti, con una serata glamour di quelle che fanno bene allo spirito e .. agli occhi.

Insieme a Luciana Chiaravalli del negozio La Convenienza e ad Alessandra Cellini di Cellini Fiori, Juanita Lorenzon ha lanciato l’idea di proporre una serata come quelle che animano Via Della Spiga a Milano: « Promettiamo scintille – commenta la travolgente Juanita determinata a contagiare con il suo entusiasmo quanti vorranno scommettere sull’evento – Ci sarà una tensostruttura trasparente che ospiterà tavoli addobbati con gusto, tra candele e composizioni floreali speciali, made in Cellini…».

La loro carica adrenalinica ha già conquistato dieci chef famosi e molto apprezzati che cucineranno per gli invitati. Ci sarà il dress code elegante, meglio in lungo.

L’appuntamento è fissato per il 30 giugno, una domenica dove via Veratti sarà chiusa al traffico sin dalle 13.30 per permettere l’allestimento, che si preannuncia curato in ogni dettaglio : « Quando ci siamo presentate in Comune per chiedere i permessi – rivela Luciana – inizialmente hanno sbarrato gli occhi. Poi hanno capito la nostra intenzione e hanno approvato tutto. Chiusura di via Veratti compresa».

Via Veratti ha voglia di farsi notare: « In questi anni è andata ripopolandosi – sottolinea Alessandra – dopo un momento di difficoltà, le serrande sono tornate ad alzarsi. Una trentina di nuove proposte ha fatto capolino. Credo che siamo un polo di riferimento, parte autorevole del salotto buono della città. È tempo di offrire occasioni di vita mondana e sociale. Siamo convinte che sarà una bella occasione per divertirci».

Sarà un evento anche per chi non vorrà sedersi al tavolo: « Invitiamo tutti i negozianti a rimanere aperti di sera e a promuovere iniziative spontanee per diventare un polo attrattivo per tutti».

La serata sarà esclusiva: « Il nostro intento è anche benefico – assicura Janita – Vorremmo coinvolgere la città in un gesto di riconoscenza verso un’associazione che fa molto per le persone più deboli. Coperte le spese, tutto il ricavato andrà ad Amico Fragile per sostenere la sua opera quotidiana»

Appassionate del proprio lavoro e affezionate a Varese, le tre creative procedono spedite verso il 30 giugno: 400 posti a sedere, un menù composto da 6 antipasti, un primo, un secondo, un sorbetto, due dolci. Il tutto accompagnato da vini adeguati e persino dal caffè in tema con i dessert finali.

Chi vuol far parte della festa?

Per acquistare i biglietti:

Eventbrite > https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gran-gala-veratti-61301274763

Ticket Point >

Buosi Gelato – Via Veratti, 12 (Va)

Cellini Fiori – Via Veratti, 11 (Va)

La Convenienza – Via Veratti, 7 (Va)