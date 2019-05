Un “atelier digitale” per la scuola, ma anche per tutta Lonate

Un “atelier digitale” per la scuola, ma aperto anche all’intera comunità del paese di Lonate Pozzolo. È il progetto dell’Istituto Comprensivo Carminati, intitolato “La scuola per gli studenti, gli studenti per la comunità”.

Presentata nell’ambito del Bilancio Partecipativo del comune di Lonate Pozzolo (si vota fino all’1 giugno), l’iniziativa è preziosa perché consentirebbe appunto alla scuola di acquistare un carrello educational con 25 iPad e tutti gli strumenti utili alla creazione di un Atelier Digitale per i ragazzi della scuola Secondaria. L’obiettivo è quello di proporre una didattica sempre più innovativa e al passo coi tempi in una modalità di apprendimento tecnologico. I giovani sono il futuro e il futuro è sempre più digitale, anche e soprattutto in ambito lavorativo.

«Questo progetto permetterebbe ai nostri studenti di sviluppare le proprie abilità personali ognuno secondo le sue tempistiche di apprendimento (elementi centrali in un’ottica di apprendimento inclusivo per studenti con disturbi dell’apprendimento e diversamente abili). Il fine è imparare con le tecnologie, non dalle tecnologie: si impara facendo, attraverso la laboratorietà. Gli studenti avranno così modo di esprimersi attraverso il video, la fotografia, la musica, il disegno e il coding e di sviluppare competenze trasversali quali il pensiero critico, la comunicazione e la creazione, il lavoro di squadra, l’apprendimento personalizzato, l’interazione con il mondo reale.

Si tratta di un’opportunità unica per il nostro territorio che consentirebbe al nostro istituto di essere sempre più un’eccellenza, con una dotazione all’avanguardia che permetterebbe ai nostri ragazzi di sperimentare un metodo rivoluzionario che solo le migliori scuole possono offrire» (nella foto un momento di un evento di coding rivolto soprattutto alle ragazze).

Ma perché questo progetto è importante per la comunità? Perché la creazione dell’Atelier Digitale consentirebbe un’apertura al territorio per l’organizzazione di momenti di formazione digitale per anziani e cittadini di Lonate Pozzolo in un’ottica di tutoring guidata dagli studenti. «Il dialogo con il tessuto sociale lonatese è quindi costante per la nostra scuola che si propone promotrice di un progetto orientato al service learning, ovvero apprendimento al servizio di tutta la comunità».