Un varesino e due comaschi alla “Corrida”

Si chiama “Il decollo” ed è un gruppo composto da un varesino e due comaschi: Alessandro Pelagalli, di Varese, Andrea Salvadè e Roberto Bonanno di Como. Questa sera, venerdì 3 maggio alle 21 su Rai Uno i tre parteciperanno alla Corrida il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio. Conduce Carlo Conti, e Ludovica Caramis nel ruolo di valletta. L’esibizione dei “Decollo” è rigorosamente segreta: se volete tifare per loro dovete seguire lo show.