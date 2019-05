“Via dei Prati piena di spazzatura”

Buongiorno redazione,

ormai le parole non servono più.

Dopo 2 anni la situazione è invariata nonostante vi siano le condizioni, da parte dell’amministrazione, per risolvere la situazione.

Può un cittadino non permettere l’accesso al mezzo Econord? Possono i cittadini depositare i rifiuti in luoghi dove il divieto è segnalato?

Grazie per il riscontro.

Cordialmente saluto.

Rosanna Mineo.