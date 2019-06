Al Sant’Imerio il concerto della violinista Corinna Canzian

Venerdì 14 giugno, alle 21 a Varese, nella cornice del Festival Barocco “Gli Speziali” presso la chiesa di Sant’Imerio a Bosto, concerto della violinista Corinna Canzian con il coro Sine Nomine diretto da Giuseppe Reggiori. Musica di Bach.

Il concerto racconta uno dei modi, non percepibili nel normale ascolto, in cui il profondo pensiero musicale di Bach riesce a fondere sentimento religioso e vita vissuta: nella celebre Ciaccona dalla Partita in Re minore BVW 1004 per violino solo, la musicologa Helga Thoene ha svelato una trama di linee musicali coincidenti con alcuni corali i cui temi sono la morte e la resurrezione: un autentico epitaffio “subliminale” ispirato dal dolore di Bach per la perdita in quel periodo dell’amatissima prima moglie Maria Barbara, e celato in un brano che resterà per sempre una delle vette tra le composizioni per violino di tutti i tempi.

La violinista Corinna Canzian, concertista in tutta Europa e diplomata nella classe di Giuliano Carmignola a Lucerna, ha approfondito questa ricerca insieme a Giuseppe Reggiori, noto direttore di coro e clavicembalista: ne nasce un programma dedicato a Bach di rara bellezza e ricco di nuove scoperte. La violinista eseguirà i vari movimenti dell’intera Partita in Re minore, alternando i corali ad essa connessi intonati dal coro Sine Nomine, realtà varesina già consolidata e molto attiva particolarmente nell’ambito della musica barocca. Solista e coro si uniscono quindi nell’esecuzione della Ciaccona, in cui il violino entra in risonanza con il testo cantato illuminando la polifonia strumentale di nuovi significati.