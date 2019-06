Arrestato per furto aggravato

Nella scorsa notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno arrestato un 35enne disoccupato di Varese, poiché resosi responsabile del reato di furto aggravato e guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare i militari nel corso di un servizio di pattuglia hanno effettuato un controllo di iniziativa alla circolazione stradale del soggetto mentre transitava in questo Viale Milano in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche alla guida di un’autovettura Fiat Panda successivamente accertato essere stata rubata all’interno dell’abitazione di un suo amico con il quale probabilmente aveva trascorso la serata.

Inoltre veniva accertato a seguito di esame strumentale che il soggetto si era messo alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

La patente di guida è stata dunque ritirata ed il responsabile dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza di convalida a disposizione dell’autorità giudiziaria.

TRA SABATO E DOMENICA – Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della Compagnia di Varese, in sinergia e collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Varese, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio con particolare attenzione agli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di Varese, al fine di esercitare una concreta azione di prevenzione e contrasto alla somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni e al fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti.