Bollette e arretrati Alfa, una mattina per chiarimenti e comunicazioni

Chiarimenti sulle bollette e comunicazioni. La Società Alfa srl, aprirà uno sportello straordinario presso il Comune di Angera, in Piazza Garibaldi n. 14, nell’ufficio a piano terra all’ingresso del Palazzo Comunale. Il servizio è previsto per la mattinata di martedì 25 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

MANCATA RICEZIONE DELLE BOLLETTE E PRIME COMUNICAZIONI

“Lo sportello servirà ad offrire ai cittadini le informazioni sulle bollette che arriveranno in questo periodo relativo al primo semestre mancante – spiega il sindaco Alessandro Molgora -. Per il momento partiremo con una mattinata e in base alle richieste si valuterà se replicare il servizio”.

NO PENALI E POSSIBILITÀ DI DILAZIONARE I PAGAMENTI

Ad Angera, con il passaggio al nuovo gestore, avvenuto nei primi mesi del 2018, sono diffusi i casi di mancata ricezione delle bollette da parte degli utenti. “Siamo consapevoli della situazione – prosegue il sindaco -, e sappiamo che le prime comunicazioni arriveranno in questi giorni. Ricordo che le tariffe applicate a questo conteggio saranno quelle del periodo e che non saranno applicate penali e sarà inoltre prevista la possibilità di controllare i consumi e dilazionare i pagamenti”.

CONTATTI E NUMERO VERDE

Per informazioni: numero verde 800 103 500 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00), sito internet: www.alfasii.it.