Cede il controsoffitto all’Ottagono del Del Ponte

Tanto spavento ma nessun danno alle persone dopo il crollo di parte del controsoffitto all’Ottagono dell’ospedale Del Ponte.

Alcuni pannelli sono caduti attorno alle 15.30 di questo pomeriggio. I responsabili dell’Ufficio tecnico sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e per capire i motivi del cedimento, mentre la direzione medica ha fatto in modo che le attività riprendessero velocemente e in condizioni di sicurezza.

Il padiglione Ottagono è al centro della terza fase dei lavori del nuovo Del Ponte. Il progetto ne prevede l’abbattimento e la realizzazione di una hall spaziosa e luminosa. Ma i finanziamenti, al momento, non ci sono ancora.