Esce il nuovo album di Bruce Springsteen, Varese Dischi sta aperto tutta la notte

Fan del Boss, questo articolo è per voi.

È uscito il nuovo singolo di Bruce Springsteen, contenuto nell’atteso “Western Stars”, l’album in uscita il 14 giugno per Columbia Records/Sony Music: “Tucson Train”, accompagnato da un video diretto da Thom Zimny, già vincitore di Grammy e Emmy Award. Nel video, in bianco e nero, oltre allo stesso Bruce, compaiono molti dei musicisti che hanno contribuito alla creazione di “Western Stars”.

“Western Stars”, diciannovesimo disco della carriera di Bruce Springsteen, porta la sua musica verso nuove direzioni, prendendo in parte ispirazione dai dischi pop della California del Sud tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. Ron Aniello ha prodotto l’album con Springsteen e ha suonato il basso, le tastiere e altri strumenti. Patti Scialfa ha contribuito alle voci e agli arrangiamenti vocali di quattro tracce. L’album è stato mixato da Tom Elmhirst.

In occasione di questa importante uscita e per soddisfare le richieste dei numerosi fan italiani di Bruce, alcuni negozi di dischi rimarranno aperti dalle 21 del 13 giugno alle prime ore del 14 giugno con iniziative promozionali di vario genere che potranno prevedere anche dei gadget in regalo. Dalla mezzanotte del 14 giugno sarà possibile anche acquistare in anteprima il nuovo album. Nell’elenco c’è anche Varese Dischi, il negozio di via Manzoni.

Questi gli altri punti vendita aperti per l’occasione

MUZAK DISCHI SNC CERUTTI & BRUNA – C.so Nizza, 27 – Cuneo (CN)

EXIT MUSIC SNC – Via Tapparelli, 43 – Savigliano (CN)

SKY STONE & SONGS – Piazza Napoleone, 22 – Lucca (LU)

SYMPHONY – Piazza Conte Camillo Cavour, 23 – Livorno (LI)

SEMM MUSIC STORE & MORE – Via Oberdan, 24F – Bologna (BO)

MIPATRINI – Strada Trasimeno, 7/A – Perugia (PG)

RIVA MUSICA – Piazza Stesicoro, 37 – Catania (CT)

FIREFLY – Vico Domenico Asselta, 5/7 – Potenza (PZ)

DISCLAN – via Roma, 32 – Salerno (SA)

CENTRO MUSICA CAUSARANO – Corso Vittorio Emanuele, 165 – Bari

ANGOLO DELLA MUSICA – via Aquileia, 89 -Udine (UD)

Per ulteriori dettagli contattare direttamente i punti vendita.