Varese Dischi apre a mezzanotte per il nuovo album di Bruce Springsteen

C’è anche il negozio Varese Dischi tra i negozi che aprirà la notte del 13 giugno, in occasione dell’uscita del nuovo album del boss. Il disco si intitola “Western Stars”, è stato anticipato dal singolo “Tucson Train”, è il suo diciannovesimo lavoro ed è molto atteso dai fan.

Per questo motivo, alcuni negozi rimarranno aperti con iniziative promozionali di vario genere mentre dalla mezzanotte sarà possibile acquistare in anteprima il nuovo album. Nell’elenco dei negozi coinvolti c’è anche Varese Dischi, il negozio di via Manzoni che, come spiega sulla sua pagina Facebook, sarà aperto a mezzanotte e comunicherà nel dettaglio il programma qualche giorno prima dell’evento. Intanto, l’attesa è tutta per questo nuovo lavolo del boss.

Nella foto Bruce Springsteen in concerto a San Siro, foto di Raffaele Della Pace