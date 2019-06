Esplosione di colori alla pazza Summer run

Nei boschi di Oggiona Santo Stefano in occasione della festa dello sport si è tenuta la terza edizione della Summer Run, la pazza corsa non competitiva con due percorsi da 3 km e 5 km organizzata dall’associazione Caos. I partecipanti circa duecento si sono presentati alla partenza presso il centro sportivo comunale di via Bonacalza dove hanno ricevuto il kit che comprende maglietta, borsa e due buste di colori. Il finale è senza premiazioni ma la gara si conclude con una vera e propria esplosione di colori e di gioia.

Servizio fotografico di Franco Aresi