“Estate in campo” è realtà. Al via il campus senza barriere

Un campus senza barriere è un piccolo grande sogno che si realizza. Come annunciato e promesso pochi mesi fa, prenderà il via nella giornata di apertura nel campus estivo alla Marna, il progetto “ESTATE IN-CAMPO 2019” pensato per i bambini con disabilità.

“Siamo felici e molto orgogliosi di affermare che, grazie al nostro lavoro di raccolta fondi, grazie soprattutto alla generosità di tante persone che in pochissimo tempo si sono già affezionate a noi, quella che doveva essere una forma sperimentale per solo 3\4 bambini, si è invece trasformata nella realizzazione di un progetto serio, concreto e strutturato, permettendo la partecipazione al campus estivo di ben 8 bambini con disabilità diverse” spiegano i promotori.

Il coordinamento e l’attuazione del Progetto è stato curato dall’Associazione AMICI DI TOMMY E CECILIA ONLUS, raccordandosi con il Comune di Sesto Calende ed il Circolo Sestese Siai Marchetti/Associazione Mago Libero, per la miglior realizzazione dello stesso.

Le spese relative all’iscrizione e alla frequenza dei bambini con disabilità rientranti nel progetto IN-CAMPO e le spese degli educatori che accompagneranno in rapporto 1a1 i bambini durante il loro percorso estivo, sono sostenute dall’ASSOCIAZIONE AMICI DI TOMMY E CECILIA ONLUS tramite il contributo di donazioni e raccolte fondi organizzate sul territorio.

La gestione dell’assistenza educativa prevista dal progetto è a carico al Comune di Sesto Calende, per il tramite delle Cooperative fornitrici dei medesimi servizi in ambito scolastico.

L’Associazione AMICI DI TOMMY E CECILIA ONLUS provvederà, al termine del progetto e previa rendicontazione delle ore effettivamente svolte, al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l’assistenza educativa per un importo pari al totale del costo, che si stima intorno ai 7.000 euro, detratte euro 2.000, che rimarranno invece a carico dell’Amministrazione Comunale di Sesto Calende, che non solo è stata sensibilizzata rispetto all’importante argomento dell’inclusione dei bambini con disabilità, ma ha voluto partecipare attivamente al progetto stanziando un fondo apposito a bilancio.

“Un importante passo avanti e un segnale forte da cui partire – commenta la presidente della Onlus Federica Muller– e per cui continuare a lavorare per fare ancora meglio negli anni futuri, segno che il lavora di squadra vince sempre! Concludo ringraziando di vero cuore a nome di tutta l’associazione e di tutte la famiglie coinvolte, tutte le persone che in così poco tempo hanno creduto in noi, sostenendoci anche solo con una minima donazione, aiutandoci a realizzare questo meraviglioso progetto benefico e aiutando realmente e concretamente tanti bambini del nostro territorio, regalando ad ognuno di loro un’opportunità ed un momento di esperienza unico e indimenticabile”.