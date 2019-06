Nuova Marna, i dubbi di Insieme per Sesto

“Poca chiarezza e tanti dubbi sulla nuova Marna”. Alla vigilia del consiglio comunale che avrà all’ordine del giorno il programma di mandato, il gruppo di minoranza Insieme per Sesto, guidato dal candidato sindaco Giancarlo Rossi, rilancia alcune questioni sulle sorti del circolo sestese.

“Quale futuro – chiedono i consiglieri Rossi, Caielli e Tollini – per la realtà associativa che da oltre mezzo secolo fa parte della vita sestese? Il progetto della Nuova Marna potrà essere discusso e migliorato con la partecipazione dei cittadini? E infine, esistono una previsione di spesa e un piano gestionale della nuova struttura che consenta una partecipazione sociale alla gestione come avvenuto sinora?”

Per la minoranza inoltre l’investimento di 8 milioni per il progetto rappresenterebbe una spesa esagerata per le casse comunali: “Costi stratosferici, collocazione infelice, numero di parcheggi insufficienti, nebbia fitta sui tempi di realizzazione”.

In consiglio l’opposizione ribadirà dunque le perplessità sul progetto avanzate in campagna elettorale e la questione sul futuro della gestione del circolo: “Perché la giunta Colombo/Buzzi – scrive il gruppo in un comunicato – non ha ancora detto con chiarezza se sarà o meno il Circolo Sestese a condurre la Nuova Marna?“