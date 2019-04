Nuova Marna, la giunta presenta il progetto definitivo

Una serata per conoscere il progetto definitivo della Nuova Marna, l’insieme di interventi che andrà a modificare il volto di una parte importante di Sesto Calende, indicativamente l’area del lungofiume che va dal ponte sul Ticino all’ingresso del centro cittadino.

Per illustrare i dettagli ai cittadini l’amministrazione ha organizzato un incontro pubblico in programma giovedì 18 aprile, alle 21 alla Sala Marna.

Come dichiarato dal vicesindaco Giovanni Buzzi in occasione della presentazione della lista che lo sosterrà: «Quella che attualmente chiamiamo Nuova Marna è un progetto molto importante a tal punto che cambierà completamente la nostra città. Siamo ormai in procinto di realizzare quello che abbiamo progettato. Il prossimo sindaco di Sesto Calende, chiunque esso sarà, avrà la grande fortuna di trovare in eredità lavori importanti pronti per essere avviati».