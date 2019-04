Buzzi presenta la sua lista

Prima presentazione pubblica per la lista della Lega della Libertà. Nel pomeriggio di venerdì 12 aprile, presso la sala consiliare di Sesto Calende, l’attuale vicesindaco Giovanni Buzzi ha ufficializzato i candidati consiglieri in vista delle elezioni del prossimo maggio. Per il centrodestra sestese, formato dall’unione di Lega, FI e FdI, si tratta di una sostanziale riconferma dell’amministrazione uscente, insediatasi ormai dieci anni fa.

In apertura, Buzzi ha dato la parola a tre consiglieri regionali: Angelo Palumbo (FI), Giacomo Cosentino (“Fontana Presidente”) e il sindaco uscente Marco Colombo, candidato nuovamente nella lista in sostegno di Buzzi. Quest’ultimo ha voluto ringraziare Buzzi per il lavoro svolto nel corso di questi dieci anni: «Giovanni ha esperienza professionale e personale, ha una politica importante. Ha già dimostrato le sue capacità in qualità di vicesindaco. Assieme a lui Sesto Calende migliora dal 2009.»

Prima dell’ufficializzazione della lista, il candidato sindaco ha voluto compiere una sintetica panoramica delle opere di mandato, alcune delle quali già iniziate nel precedente anche “grazie al supporto di Regione Lombardia”. Gli obiettivi proposti dalla Lega della Libertà riguardano il progetto della Nuova Marna, l’acquisizione del Parco Europa, un rafforzamento della sicurezza per quanto riguarda il Sempione e la città. Particolare attenzione sarà rivolta anche alle singole frazioni di Sesto, con appuntamenti e incontri specifici per ciascuna di esse.

La lista che sosterrà Giovanni Buzzi è formata da: Carlo Brusa, Jolanda detta Jole Capriglia in Sesia, Alessandro Ceron, Fabio Crenna, Marco Colombo, Claudia D’Onofrio, Edoardo Favaron, Monica Girardi, Maurizio Lenuzza, Enrico Boca, Donatella Macchi, Mirella Magnoli, Angela Giovanna Menin, Luigi Murano, Simone Pintori, Marco Tamborini